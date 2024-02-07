Новые аресты по делу о теракте в Турции

Общее число задержанных по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле выросло до 90. Как сообщает телеканал A-Haber, полиция провела рейды по местам проживания подозреваемых, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ордера на новые задержания выдала Генпрокуратура Стамбула в связи с продолжением расследования теракта и выявления связей его исполнителей. Во вторник глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что в ходе облав по 25 адресам были задержаны 40 подозреваемых. Министр также отмечал, что операции по поимке вероятных фигурантов дела продолжатся.

Нападение произошло во вторник днем. Согласно заявлению МВД, попытку совершить теракт у входа в здание дворца правосудия в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". Шесть человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. Один из них впоследствии умер. Местные СМИ сообщали, что в день нападения в здании суда слушалось дело, обвиняемой по которому была сестра одной из нападавших.

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