Швейцария попросила Китай принять участие в «саммите мира» по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что попросил китайскую сторону принять участие во втором глобальном "саммите мира" по разрешению украинского кризиса. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как следует из текста, "Швейцария усилила давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении боевых действий почти через два года после начала конфликта" в Украине.

По словам главы МИД Швейцарии, он попросил своего китайского коллегу Ван И принять участие в "саммите мира", на что тот ответил, что "принял к сведению приглашение" и даст ответ через несколько дней.

"У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", - сказал Кассис.

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