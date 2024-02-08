Во Франции похитили данные 33 млн. человек

Хакеры похитили персональные данные 33 млн французов в результате кибератаки против компаний Viamedis и Almerys, предоставляющих населению услуги в области медицинского страхования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике Национальной комиссии Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL).

"Viamedis и Almerys проинформировали о хакерской атаке, жертвами которой они стали в конце января, - отмечается в сообщении. - Утечка данных касается около 33 млн человек. Речь идет об информации о застрахованных и членах их семей, их гражданском состоянии, дате рождения, национальном страховом номере".

Отмечается, что реквизиты банковских счетов, медицинские данные и информация о компенсациях за медицинские услуги не были похищены.

В CNIL отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование. В комиссии намерены проверить, принимали ли пострадавшие страховщики достаточные меры безопасности для обеспечения сохранности персональных данных.