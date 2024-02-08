Во Франции похитили данные 33 млн. человек
Хакеры похитили персональные данные 33 млн французов в результате кибератаки против компаний Viamedis и Almerys, предоставляющих населению услуги в области медицинского страхования.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике Национальной комиссии Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL).
"Viamedis и Almerys проинформировали о хакерской атаке, жертвами которой они стали в конце января, - отмечается в сообщении. - Утечка данных касается около 33 млн человек. Речь идет об информации о застрахованных и членах их семей, их гражданском состоянии, дате рождения, национальном страховом номере".
Отмечается, что реквизиты банковских счетов, медицинские данные и информация о компенсациях за медицинские услуги не были похищены.
В CNIL отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование. В комиссии намерены проверить, принимали ли пострадавшие страховщики достаточные меры безопасности для обеспечения сохранности персональных данных.
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