Ирак обвинил США в подрыве договоренностей между сторонами

Удары ВС США по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном. С таким заявлением выступил официальный представитель Объединенного оперативного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы возлагаем на американскую сторону и коалиционные силы всю ответственность за последствия этого опасного инцидента, который угрожает безопасности нашей страны и очевидным образом подрывает все договоренности, которые существуют между сторонами", - приводит его слова информационное агентство INA. Аль-Хафаджи добавил, что удар по Багдаду является "явным актом агрессии" и "нарушает суверенитет Ирака". По его мнению, атака, совершенная ВС США, будет иметь "опасные последствия для всего региона".

Вечером 7 февраля появились сообщения об ударе беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада и гибели по меньшей мере четырех человек. Мишенями стали два крупных командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений. Один из них был известен как Абу Бакир ас-Саиди: именно он, согласно источникам телеканала Al Hadath, стоял за атакой на объект США в Иордании близ границы с Сирией. Тогда погибли 3 военнослужащих, 40 получили ранения. Неназванный американский чиновник сообщил Al Hadath, что именно США осуществили удар по Багдаду, позже Центральное командование ВС США подтвердило причастность Вашингтона к инциденту.

По данным информационного портала Shafaq News, в легковом автомобиле, атакованном беспилотником, находились три человека, их личности пока не установлены. В соседнем районе примерно в то же время подвергся бомбардировке склад с боеприпасами, принадлежавший силам шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Городские власти перекрыли дороги в восточных частях Багдада, туда стянуты дополнительные силы безопасности. Сообщается также, что правоохранительные органы блокируют подъезды к так называемой зеленой зоне в центре столицы, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии.

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