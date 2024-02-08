https://news.day.az/world/1635524.html Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой»
Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой»
Президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и пытается свести на нет все то, чего добились демократы.
Как передает Day.Az, oб этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.
"Есть одна экзистенциальная угроза, и это Дональд Трамп", - сказал Байден во время выступления на предвыборном выступлении в Нью-Йорке. По словам действующего президента, Трамп попытается отменить все то, что сделала демократическая администрация. Байден подчеркнул, что этого нельзя допустить.
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