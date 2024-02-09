КНДР упразднила закон об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей

Северная Корея на XXX пленарной сессии президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР в среду упразднила закон о межкорейском экономическом сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство ЦТАК.

Этот шаг был предпринят на фоне растущей напряженности в отношениях Северной и Южной Корей.

Менее месяца назад КНДР ликвидировала агентства, занимающиеся межкорейскими делами, поскольку в конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями между "двумя враждебными друг другу государствами".

Тем временем представитель южнокорейского министерства по делам объединения двух Корей заявил "Ренхап", что отмена закона была в значительной степени ожидаемой. Он предупредил, что этот шаг приведет к дальнейшей изоляции Северной Кореи.

Собеседник агентства также подчеркнул, что соглашения о межкорейском экономическом сотрудничестве не становятся недействительными из-за одностороннего решения Пхеньяна.

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