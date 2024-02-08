Президент Аргентины отказался от рассмотрения пакета реформ в парламенте

Президент Аргентины Хавьер Милей решил не продолжать рассмотрение подготовленного его правительством законопроекта с пакетом реформ в парламенте после неудачного голосования. Об этом сообщил глава блока правительственного альянса "Свобода наступает" в Палате депутатов Оскар Саго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Законопроект больше не будут рассматривать в том виде, в каком его направили в Конгресс. <...> Он [Милей] принял решение не давать указание депутатам возобновлять обсуждение в комиссии", - заявил депутат в эфире телеканала LN+.

По его словам, президент не видит смысла в дальнейшем изменении законопроекта. При этом Саго не исключил, что правительство решит провести задуманные реформы через парламент в виде отдельных законопроектов во время очередной сессии, которая начнется 1 марта.

6 февраля Палата депутатов начала рассмотрение законопроекта постатейно после того, как он был одобрен в целом. Заседание остановили после отклонения пунктов, предоставляющих Милею специальные полномочия действовать в обход парламента. По инициативе блока "Свобода наступает" документ был возвращен на рассмотрение парламентской комиссии. Глава государства назвал преступниками депутатов, проголосовавших против.

Правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал в том числе проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время акций протеста, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики Луис Капуто сообщил, что правительство исключит из проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остальных мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.

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