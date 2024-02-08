В Швеции анонсировали решение по делу о подрыве «Северных потоков»

Шведская прокуратура объявила о намерении в ближайшее время принять решение по делу о подрыве российских газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ведущего расследование диверсии прокурора Матса Люнгквиста, вердикт будет вынесен в ближайшие несколько дней. Он не стал называть точную дату, но уточнил, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым пришла шведская сторона в ходе своего расследования.

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