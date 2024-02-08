США закупили российский уран на рекордную сумму

По итогам 2023 года США закупили у России уран на рекордную сумму - 1,2 миллиарда долларов. Это следует из анализа данных американской статистической службы, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.

"Стоимость поставок за год выросла на 43% - до нового рекорда в 1,2 миллиарда долларов", - говорится в анализе РИА Новости данных статистики. Отмечается, что Россия смогла сохранить первое место по стоимости поставок урана в США, а также нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.

В декабре прошлого года палата представителей США одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Отмечалось, что за министром энергетики Штатов по согласованию с госсекретарем остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать нацинтересам страны. Действовать ограничения будут вплоть до 2040 года.

При этом, в ноябре 2023 года Россия стала главным экспортером урана в США. Так, по сравнению с октябрем стоимость поставок русского ядерного топлива выросла почти на половину.

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