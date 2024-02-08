В Турции арестовали более ста террористов

Турецкие власти задержали 147 человек, которых подозревают в связях с "Исламским государством", сообщил в четверг министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эти люди были задержаны в ходе операции против ИГ, которую провели в 33 провинциях Турции, информирует турецкая газета Daily Sabah.

Министр также опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, на которых показано, как полицейские проводят рейды в нескольких районах с целью задержания подозреваемых.

На прошлой неделе турецкие власти задержали и арестовали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, которое произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение.

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