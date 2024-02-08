https://news.day.az/world/1635642.html Мощная вспышка на Солнце застала врасплох Австралию и Юго-Восточную Азию - ВИДЕО
Мощная вспышка на Солнце застала врасплох Австралию и Юго-Восточную Азию - ВИДЕО
В Австралии и Юго-Восточной Азии моряки и радиолюбители зафиксировали потерю сигнала на частотах ниже 30 мегагерц в течение часа после пика вспышки. Также в регионе наблюдались кратковременные отключения электроэнергии, сообщает Day.Az со ссылкой на Naked Science.
Отключение радиосвязи и электроэнергии было вызвано мощным импульсом рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, который достиг Земли примерно за восемь минут после вспышки на Солнце.
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