G7 планирует ввести ограничения на теневой флот танкеров

Страны G7 стремятся ограничить возможности России использовать "теневой флот" танкеров для экспорта нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова представительницы британского Управления по санкциям Ольги Димитреску, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, цель G7- вынудить Россию вернуться к использованию танкеров, страховщиков и других услуг западных компаний, соблюдающих санкции.

Россия с помощью неизвестных трейдеров создала огромный флот из сотен танкеров после введения Западом потолка цен на нефть. Это позволило ей экспортировать нефть, не прибегая к услугам судов, страхования и финансирования стран G7.

G7 обсуждает с правительствами других стран риски от использования Россией "теневого флота". ЕС также ограничил продажу старых танкеров неизвестным владельцам, затрудняя пополнение "теневого флота".

США планируют во втором квартале ужесточить санкции против танкеров и компаний, нарушающих ограничения на торговлю российской нефтью, добавила Димитреску.

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