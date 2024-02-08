https://news.day.az/world/1635656.html Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого стало известно, что лидеры двух стран собираются озвучить озабоченность России в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества РФ и КНР.
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