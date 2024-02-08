Кремль прокомментировал ожидаемый визит Путина в Турцию

Дата визита президента России в Турцию еще не определена, но подготовка к нему продолжается, сроки будут зависеть от ряда факторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Москва и Анкара объявят о сроках визита "как только даты, естественно, с учетом электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, будут согласованы", пообещал он.

"Действительно, визит обговорен, есть понимание, что мы к нему готовимся, и ведется подготовка к этому визиту. Мы ждем его", - продолжил Песков.

Его также попросили недавнее заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Турция, Россия, Украина и ООН обсуждают возможность возобновления зерновой сделки в том или ином виде. На фоне этого высказывания постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале. Пескова спросили, действительно ли возможно возобновление сделки или рассматриваются другие варианты.

"В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления "зерновой сделки" в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России", - ответил он.

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