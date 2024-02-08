https://news.day.az/world/1635702.html США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки 7 февраля нанесли два удара по позициям повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование США.
В ведомстве подчеркнули, что целями атак стали пункты размещения крылатых ракет.
"Силы CENTCOM в рамках самообороны нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море", - говорится в заявлении.
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