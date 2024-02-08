США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки 7 февраля нанесли два удара по позициям повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование США.

В ведомстве подчеркнули, что целями атак стали пункты размещения крылатых ракет.

"Силы CENTCOM в рамках самообороны нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море", - говорится в заявлении.

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