Постпреды стран ЕС согласовали пакт об убежище и миграции

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил в четверг предварительное соглашение между переговорщиками Совета ЕС и Европарламента от 20 декабря 2023 года представляющее собой пакт Евросоюза об убежище и миграции, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Государства-члены подтвердили сегодня свою приверженность улучшению европейской системы убежища и миграции. Эти новые правила сделают европейскую систему убежища более эффективной и повысят солидарность между государствами-членами. Это соглашение коренным образом изменит то, как мы решаем вопросы миграции и предоставления убежища", - сказала госсекретарь по вопросам убежища и миграции председательствующей в Совете ЕС Бельгии Николь де Моор.

Пакт состоит из пяти законов, которые реформируют систему убежища и миграции ЕС.

Речь идет о регламентах об обновлении европейской базы данных отпечатков пальцев (Eurodac), усилении контроля на внешних границах, учреждении общей для всех государств ЕС процедуры убежища, замене Дублинского регламента 2013 года об ответственности государств за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, установлении рамок для решения кризисных ситуаций в сфере убежища и миграции.

Кроме того, Coreper одобрил три закона об убежище и миграции, по которым Совет ЕС и Европарламент уже достигли согласия в 2022 году. Эти три закона включают пересмотр директивы об условиях приема, обновление положения о квалификации мигрантов и правила их расселения в Евросоюзе.

Одобренные постпредами стран Евросоюза законы теперь должны быть официально утверждены Европейским парламентом и Советом ЕС.

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