В ООН назвали приоритеты на текущий год

Урегулирование конфликтов в Украине и в Газе будет ключевым направлением работы ООН в области мира и безопасности в 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной приоритетам работы ООН в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В сфере мира и безопасности я считаю критически важным найти решение двух "горящих конфликтов", которые сопряжены с глубокими последствиями для всего мира. Это Украина и Газа", - сказал он.

Гутерриш добавил, что для разрешения украинского конфликта он считает важным работать над достижением справедливого и крепкого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

"Что касается Газы, то ситуация становится только хуже. Помимо смертей и разрушений, порожденных военными операциями, голод и болезни обрушиваются на палестинцев в Газе. <...> Необходимо немедленное прекращение огня. Необходимо немедленное и безусловное освобождение всех заложников. Необходимо предпринять реальные, ощутимые и конкретные шаги на пути к двугосударственному решению, основанному на резолюциях ООН, международном праве и предыдущих соглашениях", - отметил глава всемирной организации.

Гутерриш подчеркнул, что гуманитарным конвоям ООН продолжают отказывать в доступе в палестинский анклав, а сотрудники всемирной организации работают там с риском для жизни.

Ранее он выражал беспокойство по поводу планов Израиля расширить военную операцию в секторе Газа и на приграничный Рафах, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев. По его словам, это может привести к усугублению гуманитарной ситуации в анклаве.

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