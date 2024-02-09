Американскую базу в Сирии атаковали

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", дважды атаковали в четверг военную базу США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передал новостной портал Al Modon, шиитские бойцы использовали беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по этому военному объекту. По свидетельству очевидцев, на американской базе раздалось несколько сильных взрывов, раскаты которых доносились до расположенных поблизости населенных пунктов.

Ранее представитель движения в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредил, что формирования "Исламского сопротивления Ирака" переходят "к третьему этапу военной эскалации и будут проводить операции против баз США в Иордании, Кувейте и Саудовской Аравии". Как отмечает Al Modon, такое решение принято в ответ на атаки американских ВВС на позиции проиранских шиитских формирований.

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