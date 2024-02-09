Ким Чен Ын с дочерью посетил Минобороны КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил министерство обороны страны по случаю 76-летия основания Корейской народной армии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В сообщении уточнили, что Ким Чен Ын прибыл в министерство вместе с дочерью. Офицеры подарили гостям цветы. Кроме того, состоялся церемониальный марш почетного армейского караула. Северокорейский лидер сфотографировался с генералами и произнес речь.

Он отметил, что Корейская народная армия в течение 76 лет с начала своего основания последовательно защищала "благополучие, права и интересы" страны.

"История борьбы нашей армии показывает такую истину, что только государство и народ <...> могут достигать стабильного <...> процветания", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер КНДР обратил внимание, что "неустанного развития" удалось добиться несмотря на "вызовы и кризис".

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