https://news.day.az/world/1635863.html Аккаунты Хаменеи в Instagram и Facebook заблокированы
Аккаунты Хаменеи в Instagram и Facebook заблокированы
Meta заблокировала аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальных сетях Facebook и Instagram.
Как сообщает Day.Az, по словам ее представителя, такие меры приняты из-за нарушения политики компании в отношении "опасных организаций и частных лиц".
У Хаменеи в двух соцсетях есть по два аккаунта - персоязычные и англоязычные. В Instagram на персоязычный было подписано более пяти млн человек, а на англоязычный - более 200 тысяч.
Все четыре аккаунта аятоллы на X (Twitter), по-прежнему активны. Последнюю запись он делал во второй половине дня, 8 февраля.
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