Байден выступил с обращением к нации

Президент США Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации. Трансляцию вела газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Хёра о том, как американский лидер обращается с секретными документами. Байден довольно резко высказался о заявлениях Хёра из-за той части отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".

"Я пожилой мужчина с благими намерениями, я знаю, что делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", - ответил на это Байден.

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