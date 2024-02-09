https://news.day.az/world/1635902.html Байден выступил с обращением к нации
Байден выступил с обращением к нации
Президент США Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации. Трансляцию вела газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Хёра о том, как американский лидер обращается с секретными документами. Байден довольно резко высказался о заявлениях Хёра из-за той части отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".
"Я пожилой мужчина с благими намерениями, я знаю, что делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", - ответил на это Байден.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре