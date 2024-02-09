В США заявили, что страна должна максимально усилить давление на Иран

Соединенные Штаты должны максимально усилить давление на Иран для восстановления системы сдерживания на Ближнем Востоке и обеспечения безопасности дислоцированных в регионе американских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразили бывший вице-президент США Майк Пенс и экс-госсекретарь Майк Помпео в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

"США должны ответить немедленной и прямой демонстрацией силы, которая приведет к восстановлению [системы] сдерживания, разрушенной не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. <...> Только вернувшись к максимальному давлению [на Тегеран], Вашингтон сможет восстановить стабильность в регионе и защитить жизни военнослужащих США и их союзников", - отмечается в тексте.

С точки зрения авторов статьи, администрация президента Джо Байдена в течение трех лет "шла на уступки" и проводила "политику умиротворения" в отношении Ирана, что привело лишь к усилению позиций Тегерана в регионе. По их мнению, этот подход администрации Байдена "потерпел крах". Как полагают Пенс и Помпео, первым шагом США должно стать нанесение американскими ВС "разрушительных ударов" по Ирану, целью которых будут различные значимые объекты, в том числе ядерной, нефтяной и военной инфраструктуры. Кроме того, авторы считают необходимым усиление санкционного давления на Иран.

Израиль неоднократно обвинял Иран в причастности к событиям 7 октября. В свою очередь в Белом доме поясняли, что не располагают доказательствами на этот счет, однако считают Тегеран "соучастником", поскольку тот якобы "на протяжении долгого времени поддерживал ХАМАС и иные террористические организации в регионе". Иран со своей стороны категорически отрицает все эти обвинения.

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