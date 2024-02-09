Десятки протестующих задержаны на акции протеста фермеров в Испании

По меньшей мере 20 человек были задержаны с момента начала акций протеста фермеров в разных частях Испании.

Как перелдает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Vanguardia.

Манифестации начались на территории королевства 6 февраля. Как отмечает издание, 8 февраля столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов набрали обороты. Акции до сих пор продолжаются в разных частях страны. Чаще всего фермеры на тракторах блокируют движение по трассам. Кроме того, теперь одна из организаций, объединяющих аграриев, призывает "перекрыть доступ" в Мадрид.

Фермеры пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Аграрии анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

В последнее время в разных странах ЕС проходят протестные акции фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором.

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