Финляндия поставила новый пакет военной помощи Украине
Власти Финляндии направили Украине 22-й пакет военной помощи примерно на €190 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает на своем сайте финское минобороны.
Решение о выделении транша принял президент республики по предложению правительства.
"По оценкам финских властей, стоимость замены вооружения в рамках пакета составит около 190 миллионов евро", - уточнили в ведомстве.
По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянен, требуется "найти новые пути", чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Такой план власти республики уже начали разрабатывать.
В министерстве обратили внимание, что Финляндия уже оказала помощь Украине на €1,8 млрд. В ведомстве сослались на меры безопасности и не назвали сроки и способ доставки транша.
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