Финляндия поставила новый пакет военной помощи Украине

Власти Финляндии направили Украине 22-й пакет военной помощи примерно на €190 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает на своем сайте финское минобороны.

Решение о выделении транша принял президент республики по предложению правительства.

"По оценкам финских властей, стоимость замены вооружения в рамках пакета составит около 190 миллионов евро", - уточнили в ведомстве.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянен, требуется "найти новые пути", чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Такой план власти республики уже начали разрабатывать.

В министерстве обратили внимание, что Финляндия уже оказала помощь Украине на €1,8 млрд. В ведомстве сослались на меры безопасности и не назвали сроки и способ доставки транша.

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