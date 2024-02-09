Израиль готовится расширить зону боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к расширению боевых действий и переходу в наступление на севере еврейского государства в районе границы с Ливаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил начальник северного военного округа генерал-майор ЦАХАЛ Ури Гордин.

"Наша [ЦАХАЛ] цель - изменить ситуацию в области безопасности на севере [Израиля] таким образом, чтобы мы могли обеспечить безопасное возвращение жителей [северных районов] домой. Мы полны решимости изменить реальность в области безопасности и продолжаем готовиться к расширению войны [на севере Израиля] и переходу в наступление, это наша миссия", - распространила высказывания Гордина армейская пресс-служба. "Мы продолжим вести оборонительные бои и наносить удары по [объектам шиитского движения] "Хезболлах" [в Ливане]", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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