Третья мировая война может начаться в течение 10 месяцев

Американский лидер Джо Байден может успеть развязать третью мировую войну до окончания своего президентского срока. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что Байдену осталось править 10 месяцев. "За 10 месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной. Учитывая то, как развиваются события, мы закончим третьей мировой", - допустил политик.

Трамп добавил, что Байден не может связно произнести и двух предложений, но отвечает за переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей. "Уверен, еще никогда мы не были в настолько опасном положении", - подчеркнул он.

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