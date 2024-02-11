Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»

Агентство Bloomberg опубликовало материал о промышленном производстве Германии. В материале говорится, что считающаяся крупнейшей в еврозоне экономика ФРГ снижается с 2017 года, а в последнее время этот спад ускоряется из-за потери конкурентоспособности. Вскоре, пишет Bloomberg, Германия может лишиться статуса "промышленной сверхдержавы", передает Day.Az.

В четвертом квартале 2023 года, по предварительным данным бюро Destatis, ВВП ФРГ сократился на 0,3% в сравнении с третьим кварталом. В целом в 2023-м в обработке производство снизилось на 1,5% по сравнению с 2022-м, в энергетическом производстве - на 10,2%, в химической промышленности - тоже на 10,2%.

Bloomberg пишет, что спад в некоторых отраслях идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций, в других - меняются производственные линии, сокращают сотрудников. В крайних случаях производство сворачивается - например, французский производитель бесшовных труб Vallourec закрыл два завода в ФРГ.

Агентство пишет, что основы промпроизводства Германии "рухнули, как домино". США начинают конкурировать с ЕС, Китай сокращает импорт из Германии. В отрасли тяжелой промышленности столкнулись с серьезными проблемами после прекращения поставок дешевого газа из России.

Сильнее всего из-за потери дешевого российского газа пострадала химическая промышленность ФРГ. Почти каждая десятая компания в отрасли планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на водород, следует из опроса отраслевой ассоциации VCI.

Главный катализатор спада, пишет Bloomberg,- кризис лета 2022 года. Худшего сценария, когда пришлось бы вводить нормы потребления газа, правительству Германии удалось избежать. Вместе с тем цены на электроэнергию в ФРГ выросли сильнее, чем в других странах Европы.

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