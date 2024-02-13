Испанские фермеры намерены вывести на протесты животных

Общественное движение, организовавшее нынешние протесты фермеров в Испании, предложило изменить стратегию манифестаций и задействовать животных в ходе акций. Об этом заявил представитель организации Хайме де Пена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня по дорогам Испании [будут] гулять животные", - сказал он. Де Пена, чьи слова приводит газета El Mundo, выступил против применения силы со стороны полицейских в ходе протестов аграриев с тракторами. Он также выразил мнение, что приказы напрямую были отданы МВД Испании. "А этого в демократической стране допустить нельзя", - добавил представитель движения. В этой связи де Пена заверил, что движение обратится в национальный и европейский суды на фоне 60 пострадавших в ходе манифестаций.

Протесты фермеров начались в Испании 6 февраля. С тех пор были задержаны несколько десятков человек. Фермеры пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста аграриев. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором.

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