В Марокко рассказали об упадке французской дипломатии

Франция стремится улучшить отношения со своим бывшим протекторатом Марокко, в Рабате же считают, что "золотой век" французской дипломатии прошел, и сейчас странам надо поддерживать прагматические отношения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.

"По правде говоря, Сежурне или кто-то другой - [это] вторично для Марокко, страна придерживается идеи о том, что золотой век французской дипломатии <...> давно прошел", - сказал журналу марокканский дипломат.

Такая оценка появилась на фоне заявления министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о "поручении", которое ему дал президент страны Эмманюэль Макрон. Как рассказал Сежурне в интервью газете Ouest France, Макрон лично попросил его наладить дипломатические связи с Марокко и "написать новую главу их отношений", которые за последнее десятилетие только ухудшались.

По словам собеседника издания, для Марокко важнее сейчас прагматическое взаимодействие. Прежде всего североафриканской стране нужно знать, "возможно ли найти точки соприкосновения [с Францией] по таким важным вопросам, как, например, вопрос Сахары". При этом другой источник журнала отметил, что занять твердую позицию по сахарскому вопросу Парижу будет "далеко непросто", так как он пытается удерживать баланс также в отношениях с Алжиром.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения остается проблема Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.

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