Польша напомнила ФРГ о моральной и материальной компенсации за Вторую мировую

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "в формальном, юридическом и международном смысле" вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован. Об этом он сообщил во время визита в Берлин на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Do Rzeczy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В формальном, юридическом и международном смысле вопрос о репарациях был закрыт много лет назад. Вопрос о моральной, финансовой и материальной компенсации так и не был реализован - ни по вине канцлера Шольца, ни по моей вине", - сказал Туск.

По его словам, вопрос репараций "всегда хорошая темя для разговора", однако он будет искать формы сотрудничества с ФРГ, которые не отяготят отношения стран.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта историческая рефлексия и решения удовлетворяли нас, служили будущему и общей безопасности. И я думаю - подозреваю, что у канцлера здесь может быть другое мнение", - подчеркнул премьер Польши.

Как отметил Туск, "сведение определенных счетов" было бы исторической справедливостью, но нельзя превращать вопрос репараций "в фронт взаимной враждебности".

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