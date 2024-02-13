В парламенте Эстонии рассмотрят отставку премьера

"Центристская партия Эстонии" собрала 30 тысяч подписей за отставку премьер-министра республики Каи Каллас. Конституционная комиссия парламента рассмотрит соответствующую петицию 13 февраля, передает ERR.ee, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают две трети населения, собранные в рамках кампании Центристской партии 30 000 подписей отражают неудовлетворенность общества работой премьер-министра", - приводятся в публикации слова депутата Анастасия Коваленко-Кылварт.

Она добавила, что правительство Каллас не способно справиться с экономическими проблемами Эстонии, и вместо помощи людям повышает налоги и урезает государственные доходы.

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