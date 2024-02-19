Стало известно, почему Меган Маркл плохо относится к Кейт Миддлтон

Герцогиня Меган Маркл ревновала своего мужа, принца Гарри, к принцессе Кейт Миддлтон. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Королевский биограф Ингрид Стюарт считает, что Меган Маркл плохо относилась к Кейт Миддлтон, потому что завидовала их теплым отношениям с принцем Гарри. Эксперт предположила, что герцог Сассекский "был влюблен" в жену своего брата, принца Уильяма.

"Нет, нет, нет - я имею в виду не физически, а морально. Помните, когда их было всего трое? Он всегда мечтал о сестре, он сказал это принцессе Диане. Я думаю, что он просто обожал Кейт и всегда был там, в Кенсингтонском дворце", - пояснила Стюарт.

По ее мнению, Меган Маркл ревновала к Кейт Миддлтон. Кроме того, герцогиня Сассекская также могла завидовать Миддлтон, потому что сама хотела стать принцессой и поселиться в Виндзорском замке.

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