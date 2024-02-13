Обвал золоторудного месторождения в Турции

В Турции на золоторудном месторождении произошел обвал.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в провинции Эрзинджан.

Сообщается, что под пластами земли остаются люди.

На место происшествия направлена большая поисково-спасательная группа.

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