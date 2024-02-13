https://news.day.az/world/1637026.html Обвал золоторудного месторождения в Турции - ВИДЕО
Обвал золоторудного месторождения в Турции - ВИДЕО
В Турции на золоторудном месторождении произошел обвал.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в провинции Эрзинджан.
Сообщается, что под пластами земли остаются люди.
На место происшествия направлена большая поисково-спасательная группа.
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