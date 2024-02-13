Чехия может направить военных врачей для помощи жителям сектора Газа.

Об этом сказала министр обороны страны Яна Чернохова, передает Day.Az.

"Чехия может присоединиться к операции по поддержке жителей Газы в полевом госпитале. Туда могла бы быть направлена группа [военных] врачей", - сказала она.

Сообщается, что отправка военных врачей в полевой госпиталь за пределами Чехии должна быть одобрена правительством, а затем обеими палатами парламента республики.