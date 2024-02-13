https://news.day.az/world/1637065.html Чехия может направить военных врачей для помощи жителям сектора Газа
Чехия может направить военных врачей для помощи жителям сектора Газа
Чехия может направить военных врачей для помощи жителям сектора Газа.
Об этом сказала министр обороны страны Яна Чернохова, передает Day.Az.
"Чехия может присоединиться к операции по поддержке жителей Газы в полевом госпитале. Туда могла бы быть направлена группа [военных] врачей", - сказала она.
Сообщается, что отправка военных врачей в полевой госпиталь за пределами Чехии должна быть одобрена правительством, а затем обеими палатами парламента республики.
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