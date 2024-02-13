В жилом доме в России вспыхнул пожар

- эвакуированы более 400 человек

В мансарде жилого дома в Анапе вспыхнул пожар, сообщили в МЧС России, передает Day.Az.

В министерстве сообщили, что площадь возгорания оценивается в 1 тысячу квадратных метров. На месте происшествия задействовано более 100 человек и 35 единиц техники для тушения пожара.

Отмечается, что эвакуированы 440 человек, включая 112 детей, один человек пострадал.