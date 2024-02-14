Турция может заблокировать назначение Рютте на должность генсека НАТО

Турция хочет получить определенные заверения от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем Анкара одобрит его заявку на должность следующего главы НАТО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Турция стремится обеспечить, чтобы Рютте, или любой другой кандидат, не имел предвзятого отношения к членам альянса в Европейском союзе, и, в частности, чтобы он не подвергался давлению со стороны Греции и Кипра.

Турция также хочет, чтобы Рютте позволил Анкаре включиться в партнерские отношения НАТО с ЕС и убедиться, что между союзниками по НАТО не будет ограничений на оборонный экспорт.

"Руководство страны в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место текущего генерального секретаря Йенса Столтенберга", - пишет издание.