Маск поддержал обязательные тесты на умственные способности для президентов США

Предприниматель Илон Маск считает, что прохождение теста на умственные способности должно быть обязательным для президента Соединенных Штатов.

"Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик", - написал Маск в X,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, работавший врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден должен пройти не один, а много тестов на умственные способности, после чего с их результатами следует ознакомить американских граждан.

Трамп предлагал проходить этот тест всем претендентам на пост президента США. Это предложение поддержала и экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.