Базу США на востоке Сирии обстреляли ракетами

Военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, находящаяся под контролем американских военнослужащих, подверглась нападению.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, по объекту было выпущено несколько ракет. Из района, в котором расположена база, доносились звуки взрывов.

Информация о деталях и последствиях атаки не приводится.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля. 1 февраля канал Al Mayadeen, ссылаясь на американский военный источник, информировал о том, что с 17 октября 2023 года на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Сирии было совершено 98 нападений.

Большая часть провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, контролируется курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.