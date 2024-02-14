Великобритания и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
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Вооруженные силы Великобритании и США нанесли удар по объектам йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", передает Day.Az.

Согласно информации, атаке подвергся район порта Рас-Иса в провинции Ходейда.

Информация о последствиях атаки не приводится.