https://news.day.az/world/1637082.html Великобритания и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Великобритания и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Вооруженные силы Великобритании и США нанесли удар по объектам йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", передает Day.Az.
Согласно информации, атаке подвергся район порта Рас-Иса в провинции Ходейда.
Информация о последствиях атаки не приводится.
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