КНДР запустила с восточного побережья несколько крылатых ракет
Северная Корея осуществила со своего восточного побережья пуск нескольких крылатых ракет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило агентство "Ренхап".
"Наши военные усиливают наблюдение и повышают бдительность в тесной координации с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - приводит агентство сообщение комитета.
В сообщении говорится, что ракеты были запущенны около 9 часов утра (3:00 мск) к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье.
О количестве ракет не сообщается.
По информации агентства, нынешний пуск крылатых ракет стал пятым с начала нынешнего
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