Экс-советник Трампа заявил о его намерении вывести США из НАТО

На саммите Североатлантического альянса в 2018 году существовала угроза выхода из блока США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа, заявил в интервью Politico на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к выходу из НАТО <...> Послушайте, я был там, когда он почти ушел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода", - сказал Болтон.

Поэтому, считает он, комментарии Трампа о выходе из НАТО следует воспринимать серьезно. В частности, указал экс-советник, жалобы экс-президента на то, что члены блока недостаточно тратят на оборону по сравнению с США, направлены не на усиление НАТО, а на то, чтобы обосновать решение Вашингтона покинуть блок.

По словам Болтона, выход США из блока будет означать "конец НАТО", поскольку страна является лидером альянса. Однако это нанесет и удар по авторитету Вашингтона в мире, поскольку станет ясно, что "не существует надежного американского альянса".

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США.

На прошлой неделе Трамп, который и прежде жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону, заявил, что будучи главой государства он требовал от некой страны альянса выполнить финансовые обязательства перед альянсом, в противном случае угрожая, что Соединенные Штаты не будут защищать ее при возможном нападении России. По его утверждению, после этой беседы "в НАТО потекли сотни миллиардов долларов".

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