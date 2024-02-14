Глава минобороны Германии выступил за увеличение финансирования Бундесвера

Германии необходимо увеличить финансирование Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az со слсылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр обороны республики Борис Писториус.

"Я приветствую любое предложение, которое будет способствовать разумному и уместному увеличению оборонных расходов", - заявил он в интервью редакционному объединению RND. Министр добавил, что выделение еще одного спецфонда на эти цели могло бы стать одним из возможных решений. Однако Писториус высказался против подобного варианта.

"У него есть несколько недостатков. Во-первых, инфляция съест часть этой суммы. <...> Во-вторых, спецфонд нельзя использовать для обслуживания, поддержания, ремонта [техники] и обучения [военнослужащих]", - пояснил он. "Для безопасности нам нужен Бундесвер, который будет иметь прочную финансовую основу в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Писториус.

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