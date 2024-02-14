Новые назначения в ВС Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении нового заместителя начальника Генерального штаба ВС и командующего армяно-российской группировкой войск.

Как перелдает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, Артура Ерояна назначить заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освободив его от должности начальника военного университета имени Вазгена Саргсяна", - отмечается в сообщении.

Другим указом президента генерал-майор Артак Будагян назначен командующим армяно-российской группировкой войск.

В 2016 году министры обороны Армении и РФ подписали Соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил двух стран. Этим документом устанавливаются новые правовые рамки функций объединенной группировки дислоцированных в Армении российских войск, а также некоторых частей и подразделений армянской армии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!