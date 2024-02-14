На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение военных о воздушной тревоге на севере страны с начала дня.

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