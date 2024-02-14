https://news.day.az/world/1637154.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Это первое оповещение военных о воздушной тревоге на севере страны с начала дня.
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