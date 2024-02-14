Израиль заблокировал поставку продовольствия в сектор Газа

Глава израильского минфина Бацалель Смотрич заблокировал гуманитарную помощь США сектору Газа, в частности поставку муки, поскольку предполагается, что получателем может быть Агентство Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которую ранее обвиняли в связях с палестинским движением ХАМАС. Как передает Day.Az, об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

"Смотрич блокирует финансируемую США поставку муки в Газу, потому что ее получателем является Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ", - говорится в сообщении портала.

Официальные лица США назвали такой шаг нарушением обязательств, которые премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично дал президенту США Джо Байдену несколько недель назад.

При этом, по данным портала, министерство обороны и безопасности Израиля одобрило доставку муки из порта Ашдод на юге Израиля в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".

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