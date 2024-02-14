Страны Центральной Азии примут учения ОДКБ
Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории Киргизии, Казахстана и Таджикистана, на сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть мероприятий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
"В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Киргизкой республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сказал на брифинге Сердюков.
По его словам, в Таджикистане запланированы оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона и совместное учение "Рубеж-2024".
"На территории республики Казахстан запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", - добавил он.
В презентации, представленной на брифинге Сердюкова сообщается, что во время активных фаз учений предусматривается участие в качестве наблюдателей представителей из других государств, не являющихся членами ОДКБ, а также международных организаций.
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