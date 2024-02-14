https://news.day.az/world/1637245.html Столтенберг об угрозе странам НАТО
Столтенберг об угрозе странам НАТО
НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы", - сказал он, подчеркнув, что это можно объяснить резким увеличением военных расходов государств альянса.
"Хотя мы не видим непосредственной угрозы военного нападения, но остаются гибридные и кибернетические угрозы. Мы тщательно мониторим эти риски и бдительно следим за границей с Россией", - подчеркнул он.
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