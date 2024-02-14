Генсек НАТО доволен увеличением расходов на оборону странами альянса

Союзники по НАТО успешно реализуют план наращивания расходов членов альянса на оборону, сообщил журналистам генсек организации Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"С того момента, когда в 2014 были озвучены обязательства по вложениям в оборону, европейские союзники и Канада вложили более $600 млрд в оборону. В прошлом году мы зафиксировали беспрецедентный рост на 11% таких расходов у европейских союзников и в Канаде", - заявил он.

"И в этом году я ожидаю, что 18 союзников направят на оборонные расходы не менее 2% ВВП, и это очередные рекордные показатели", - добавил Столтенберг.

Ожидается, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сумме не менее $380 млрд.

"Впервые эта сумма составит 2% нашего совокупного ВВП. Мы добиваемся настоящего прогресса - европейские союзники тратят на оборону все больше", - сказал он.

Столтенберг добавил, что ряду стран, тем не менее, еще нужно делать дополнительные усилия по увеличению таких расходов.

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