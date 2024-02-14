Швеция выразила надежду на скорейшее одобрение Венгрией ее заявки в НАТО
Ожидается, что Венгрия вскоре одобрит заявку Стокгольма на членство в НАТО. Такую надежду выразил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы приветствуем, что Турция завершила процесс ратификации, и ожидаем, что Венгрия вскоре последует этому примеру", - заявил глава МИД Швеции в своем выступлении перед парламентом.
Как отмечает агентство, Венгрия является единственным членом НАТО, который еще не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку Будапешт обвиняет шведское руководство в подрыве демократии в стране.
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