Швеция выразила надежду на скорейшее одобрение Венгрией ее заявки в НАТО

Ожидается, что Венгрия вскоре одобрит заявку Стокгольма на членство в НАТО. Такую надежду выразил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы приветствуем, что Турция завершила процесс ратификации, и ожидаем, что Венгрия вскоре последует этому примеру", - заявил глава МИД Швеции в своем выступлении перед парламентом.

Как отмечает агентство, Венгрия является единственным членом НАТО, который еще не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку Будапешт обвиняет шведское руководство в подрыве демократии в стране.

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