Швейцария примет участие в военных учениях со странами НАТО

Швейцария, имеющая нейтральный статус, примет в 2024 году участие в 24 военных учениях с иностранными партнерами, в большинстве случаев они пройдут на территории стран НАТО. Шесть мероприятий будут проведены по линии программы Североатлантического альянса "Партнерство ради мира", сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На 2024 объявлено о 24 учебных мероприятиях, включая шесть по программе "Партнерство ради мира", - отметил Федеральный совет. - 18 учений запланированы на двустороннем уровне с рядом государств: четыре в Швейцарии и четырнадцать за рубежом".

По линии программ НАТО "Партнерство ради мира" швейцарская армия будет участвовать, в частности, в проводимых в ноябре в Эстонии учениях по киберзащите Cyber Coalition, целью которых является "улучшение сотрудничества между НАТО, ее членами и странами-партнерами". Представитель Берна будет откомандирован также "в качестве наблюдателя" на проводимые ежегодно в мае в разных государствах штабные учения Steadfast Cobalt, "сценарий которых основан на статье 5 Договора НАТО, а целью является проверка и улучшение оперативной совместимости подразделений". В июне Швейцария будет участвовать в Польше в учениях CWIX, которые "дают возможность проверить и улучшить функциональную совместимость системы информации НАТО и стран-партнеров".

Что касается учений, проводимых на основе двусторонних соглашений, то, согласно утвержденной Федеральным советом программе на 2024 год, предусмотрено 18 таких мероприятий. Четыре из них состоятся в Швейцарии, три в Испании, два в Германии, столько же в Португалии, Словении и Франции, по одному в США, Канаде и на Кипре. Из этих стран в НАТО не входят только Кипр и сама Швейцария.

Как пояснили в Берне, "учебные мероприятия с международными партнерами способствуют обмену знаниями и опытом". В свою очередь швейцарская армия "может предоставить другим государствам инфраструктуру обучения и определенные специальные знания", в частности, обучение в горных условиях.

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